ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КМ

Новости Среда, 20 августа 2025 14:50
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КМ

Сухум. 20 августа 2025. Абхазия-Информ. 21 августа 2025 года состоится очередное заседание Кабинета министров Абхазии. Начало заседания в 11 часов.

Повестка дня:

Об установлении ежемесячных доплат к ставкам и окладам учителей и преподавателей абхазского языка и литературы, преподающих соответствующие учебные предметы в государственных общеобразовательных учреждениях Республики Абхазия.

Об установлении ежемесячных доплат к ставкам и окладам учителей и преподавателей русского языка и литературы, преподающих соответствующие учебные предметы в государственных общеобразовательных учреждениях Республики Абхазия.

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики от 13 сентября 2013 года №109 «О вознаграждении педагогических работников государственных общеобразовательных учреждений за выполнение функций классного руководителя»

О проекте программы сотрудничества между Министерством юстиции Республики Абхазия и Министерством юстиции Республики Южная Осетия на 2025-2026 годы.

Об утверждении «Порядка представления Кабинета Министров Республики Абхазия в судах Республики Абхазия.

Об учреждении геральдического знака-эмблемы Службы судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия.

О проведении переговоров и о подписании Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Республики Южная Осетия о режиме торговли товарами.

О предоставлении индивидуальному предпринимателю Гогия А.С. права пользования участком недр для добычи инертных материалов в пойме р. Окум, с. Ачгуара Очамчырского района.

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Легенды Абхазии» права пользования участком недр для добычи подземной питьевой воды в пос. Бзыпта Гагрского района.

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 5 июля 2024 года №76 «О временных мерах по регулированию топливного рынка».

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2002 года №117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования Реестра собственности».

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2002 года №117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования Реестра собственности».

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 26 февраля 2024 года №9 «О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2002 года №117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования Реестра собственности».

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2002 года №117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования Реестра собственности» и о передаче административных помещений».

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2002 года №117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования Реестра собственности».

Об итоговом отчёте о реализации ведомственной краткосрочной целевой программы развития сельского хозяйства на 2024 год, утверждённый постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 29 декабря 2023 года №157.

Об утверждении цен на билеты на посещение государственного учреждения «Государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Сухумская крепость»».

