ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ 35 ЛЕТ

Сухум. 20 августа 2025. Абхазия-Информ . Вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут встретился с ветеранами спецподразделений СССР – непосредственными участниками легендарной операции по освобождению Сухумского СИЗО, подвигу, который вошел в историю как эталон координации и профессионализма силовых структур.

В 35-летнюю годовщину подвиг героев «Альфы» и «Витязя» продолжает вдохновлять и напоминает о том, что профессионализм и мужество остаются основой безопасности общества. Операция в Сухумском СИЗО не только спасла жизни заложников, но и укрепила братство спецназа.

Делегацию гостей возглавил ветеран службы Сергей Иванович Лысюк – командир спецназа «Витязь» МВД СССР, который поблагодарил министра внутренних дел Абхазии за организованную встречу и рассказал о ежегодных традициях памяти участников спецоперации. 15 августа 1990 года Сергей Лысюк руководил штурмовой группой.

Встреча ветеранов с министром МВД Абхазии подчеркивает непроходящую ценность их подвига и важность сохранения исторической памяти для будущих сотрудников правоохранительных органов.

Участники встречи так же обсудили вопросы современного сотрудничества между правоохранительными органами Абхазии и России, поделились актуальными методиками подготовки и проведения спецопераций, и рассмотрели возможность проведения ежегодных учений с участием ветеранов и молодых сотрудников.

Об этом сообщает сайт МВД.