МИНОБОРОНЫ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ГРАЖДАН О ПРОВЕДЕНИИ СБОРОВ С РАСЧЕТАМИ ПВО

Новости Среда, 20 августа 2025 14:59
МИНОБОРОНЫ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ГРАЖДАН О ПРОВЕДЕНИИ СБОРОВ С РАСЧЕТАМИ ПВО

Сухум. 20 августа 2025. Абхазия-Информ. Министерство обороны Абхазии проведет плановые занятия с расчетами ПВО, в том числе с боевыми стрельбами днём и ночью на одном из полигонов Очамырского района. Стрельбы проводятся по движущимся воздушным мишеням в дневное и ночное время с 20 по 21 августа.

Цель сборов – повышения полевой выучки и навыков по специальности Министерство обороны проводит сбор с расчетами ПВО воинских частей.

В течение трех дней представители воинских частей под руководством начальника сбора Александра Бабанова пройдет курс теоретической подготовки и практических занятий.

В полевых условиях военнослужащие отрабатывают навыки применения средств противовоздушной обороны. В составе расчетов они обучаются тактическим приемам, способам обнаружения и классификации целей, оборудованию огневых позиций.

