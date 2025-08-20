МИНОБОРОНЫ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ГРАЖДАН О ПРОВЕДЕНИИ СБОРОВ С РАСЧЕТАМИ ПВО
Сухум. 20 августа 2025. Абхазия-Информ. Министерство обороны Абхазии проведет плановые занятия с расчетами ПВО, в том числе с боевыми стрельбами днём и ночью на одном из полигонов Очамырского района. Стрельбы проводятся по движущимся воздушным мишеням в дневное и ночное время с 20 по 21 августа.
Цель сборов – повышения полевой выучки и навыков по специальности Министерство обороны проводит сбор с расчетами ПВО воинских частей.
В течение трех дней представители воинских частей под руководством начальника сбора Александра Бабанова пройдет курс теоретической подготовки и практических занятий.
В полевых условиях военнослужащие отрабатывают навыки применения средств противовоздушной обороны. В составе расчетов они обучаются тактическим приемам, способам обнаружения и классификации целей, оборудованию огневых позиций.