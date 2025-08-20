ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ ЖДУТ ПЯТЬ ВЫХОДНЫХ
Сухум. 20 августа 2025. Абхазия-Информ. Последняя неделя августа в Абхазии окажется почти полностью нерабочей. Жителям страны предстоит серия праздников и календарных выходных.
Основные праздничные даты – 26 августа, когда в республике отмечается День признания независимости, и 28 августа – Нанхуа, совпадающий с православным праздником Успения Пресвятой Богородицы.
Власти также утвердили 29 августа как дополнительный выходной. Рабочие дни 25 и 27 августа будут сокращенными. Пятница и суббота, 30 и 31 августа – стандартные выходные по календарю.