ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ ЖДУТ ПЯТЬ ВЫХОДНЫХ

Сухум. 20 августа 2025. Абхазия-Информ. Последняя неделя августа в Абхазии окажется почти полностью нерабочей. Жителям страны предстоит серия праздников и календарных выходных.

Основные праздничные даты – 26 августа, когда в республике отмечается День признания независимости, и 28 августа – Нанхуа, совпадающий с православным праздником Успения Пресвятой Богородицы.