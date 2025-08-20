 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ ЖДУТ ПЯТЬ ВЫХОДНЫХ

Новости Среда, 20 августа 2025 15:08
Оцените материал
(0 голосов)
ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ ЖДУТ ПЯТЬ ВЫХОДНЫХ

Сухум. 20 августа 2025. Абхазия-Информ. Последняя неделя августа в Абхазии окажется почти полностью нерабочей. Жителям страны предстоит серия праздников и календарных выходных.

Основные праздничные даты – 26 августа, когда в республике отмечается День признания независимости, и 28 августа – Нанхуа, совпадающий с православным праздником Успения Пресвятой Богородицы.

Власти также утвердили 29 августа как дополнительный выходной. Рабочие дни 25 и 27 августа будут сокращенными. Пятница и суббота, 30 и 31 августа – стандартные выходные по календарю.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 20 августа 2025 15:13

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МИНОБОРОНЫ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ГРАЖДАН О ПРОВЕДЕНИИ СБОРОВ С РАСЧЕТАМИ ПВО МИНЮСТ РОССИИ ПЕРЕДАЛ МИНЮСТУ АБХАЗИИ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.