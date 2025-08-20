 

июня 24 2024

МИНЮСТ РОССИИ ПЕРЕДАЛ МИНЮСТУ АБХАЗИИ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Новости Среда, 20 августа 2025 15:14
МИНЮСТ РОССИИ ПЕРЕДАЛ МИНЮСТУ АБХАЗИИ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сухум. 20 августа 2025. Абхазия-Информ. В рамках укрепления двустороннего сотрудничества в сфере судебно-экспертной деятельности Министерство юстиции Российской Федерации передало Республиканскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз при Министерстве юстиции Республики Абхазия 20 единиц современного экспертно-криминалистического оборудования общей стоимостью 20,8 миллиона рублей.

Соответствующее распоряжение подписано председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Церемония подписания актов приема-передачи оборудования состоялась сегодня в Сочинском филиале федерального бюджетного учреждения Краснодарской лаборатории судебной экспертизы Минюста России.

«Передача высокотехнологичного оборудования направлена на развитие материально-технической базы судебно-экспертных учреждений Республики Абхазия, повышение эффективности экспертных исследований, а также на дальнейшее укрепление партнерских связей между профильными ведомствами двух государств», – отметил начальник курирующего отдела Минюста Абхазии Саид Малия.

Транспортировку и сопровождение передаваемого криминалистического специализированного оборудования до места назначения координировал директор федерального бюджетного учреждения Краснодарской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации Андрей Зарецких.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 20 августа 2025 15:18

