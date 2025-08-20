БАДРА ГУНБА: ДЛЯ НАС ПРИОРИТЕТНО УКРЕПЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С НАШИМИ БРАТСКИМИ НАРОДАМИ

Сухум. 20 августа 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с участниками международного лагеря «Ахьышьҭрахь» («К истокам»). Ежегодно его организуют в республике для детей представителей абхазских диаспор за рубежом и добровольцев.

«Для нас отрадно наблюдать, что потомки людей, которые ценой своей жизни и здоровья отстаивали право абхазов жить на своей собственной земле, развиваться и строить самостоятельное государство, сегодня в мирное время приезжают в Абхазию», – подчеркнул президент.

Он отметил важность общения молодежи из республики и диаспор, сохранения добрых традиций и взаимоотношений.

«Это целенаправленная государственная политика, направленная на укрепление взаимоотношений с нашими братскими народами, народами республик Северного Кавказа, юга России», – заявил президент.

Первая группа уже побывала в республике, в нее вошли дети из Турции. Сейчас в гостях в Абхазии находятся 70 представителей республик Северного Кавказа и юга России. Они вернутся домой завтра, а 23 августа приедет третья группа из Турции. Всего летом лагерь примет 210 человек.