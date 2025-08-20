ВСТРЕЧА В СТАМБУЛЕ

Сухум. 20 августа 2025. Абхазия-Информ . В Стамбуле в представительстве Республики Абхазия в Турецкой Республике прошла встреча полномочного представителя Ибрахима Авидзба с генеральным консулом Российской Федерации в Стамбуле Андреем Буравовым. Во встрече также приняли участие советник полномочного представительства Джансух Лазба и помощник генерального консула по вопросам протокола Федор Зезюлин.

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов двусторонней повестки, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, представляющие взаимный интерес.

Обсуждались вопросы взаимодействия в социально-гуманитарных направлениях, а также вопросы нотариального характера.

Встреча прошла в традиционной для абхазо-российских союзнических отношений дружественной, доверительной и теплой атмосфере.

Дипломаты условились поддерживать регулярные контакты в целях развития двусторонних отношений