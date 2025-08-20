 

В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА РАБОТ АЛЕКСАНДРА СЕМЕНЦОВА

Новости Среда, 20 августа 2025 15:27
В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА РАБОТ АЛЕКСАНДРА СЕМЕНЦОВА

Сухум. 20 августа 2025. Абхазия-Информ. С 20 августа по 14 сентября, в The Wall Gallery в Сухуме, будет открыта выставка работ советского и российского художника, физика и альпиниста Александра Семенцова. Он известен пейзажной живописью и натюрмортами, жанровыми работами, живописью и графикой, посвящённым вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве.

На выставке работ Александра Семенцова в галерее The wall будут представлены работы сухумского периода 70-х – конца 80-х: графика, работы в технике офорт, живопись, натюрморты, автопортрет.

После смерти Александра Семенцова его дочь Елена периодически проводит выставки.

В 2011 году уже была большая персональная выставка в выставочном зале в Сухуме.

В 2018 году прошла выставка в Русском музее последней серии работ художника на тему войны в Абхазии. В экспозицию вошли работы последнего периода, которые были написаны под впечатлением от войны в Абхазии (серия «Лезвие»).

Этот период в творчестве художника, охватывающий годы его жизни и работы в Сухуме, отмечен особым лиризмом и вниманием к деталям окружающего мира.

Работы Семенцова отличаются высокой степенью детализации и виртуозным владением линией. Он создает образы, полные жизни и эмоций, заставляя зрителя задуматься о вечном и преходящем.

«Сухумский период» в творчестве Александра Семенцова – это не просто хронологический отрезок, а важная веха, определившая его художественный стиль и мировоззрение.

Также в галерее лежит альбом, который можно прийти и посмотреть. Он включает научную статью, в которой подробно анализируется характер осмысления военной темы в творчестве Семенцова, и альбомную часть, знакомящую с живописью и графикой из серий «Лезвие» (1992–1993) и «Апокалипсис» (1994–2005).

Галерея расположена в архитектурном памятнике – особняке братьев Ксандопуло на Сухумской набережной, построенном в 1906 году по проекту архитектора С. К. Бойко.

