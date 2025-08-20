 

июня 24 2024

января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

октября 14 2023
июля 15 2020
ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «САРИЯ»

Новости Среда, 20 августа 2025 15:37
ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «САРИЯ»

Сухум. 20 августа 2025. Абхазия-Информ. 27 августа в 19:00 в Абхазской Государственной филармонии состоится премьера нового фильма режиссера Сандро Аблотиа – «Сария». На своей странице в соцсети facebook Сандро описывает картину, как историю о застенчивой, сельской девушке, которая поступила на курсы живописи в Сухум.

Там главная героиня встречает таинственного фотографа, обретает друзей и врагов. Среди всего этого Сариа переживает приключения и опасности.

Фильм на абхазском языке с русскими субтитрами.

