ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «САРИЯ»
Новости Среда, 20 августа 2025 15:37
Сухум. 20 августа 2025. Абхазия-Информ. 27 августа в 19:00 в Абхазской Государственной филармонии состоится премьера нового фильма режиссера Сандро Аблотиа – «Сария». На своей странице в соцсети facebook Сандро описывает картину, как историю о застенчивой, сельской девушке, которая поступила на курсы живописи в Сухум.
Там главная героиня встречает таинственного фотографа, обретает друзей и врагов. Среди всего этого Сариа переживает приключения и опасности.
Фильм на абхазском языке с русскими субтитрами.