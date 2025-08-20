ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «САРИЯ»

Сухум. 20 августа 2025. Абхазия-Информ. 27 августа в 19:00 в Абхазской Государственной филармонии состоится премьера нового фильма режиссера Сандро Аблотиа – «Сария». На своей странице в соцсети facebook Сандро описывает картину, как историю о застенчивой, сельской девушке, которая поступила на курсы живописи в Сухум.