ФЕСТИВАЛЬ «APSUA CODE» ПРОЙДЕТ В СУХУМЕ

Сухум. 20 августа 2025. Абхазия-Информ . Масштабное культурное мероприятие будет проходить в сердце Сухума с 20 по 24 августа. В рамках фестиваля «Apsua Code» посетители смогут ознакомиться с играми на основе абхазского языка и мифологии, народной музыкой и творчеством.

Цель фестиваля – помочь жителям и гостям столицы прикоснуться к уникальной духовной и материальной культуре Абхазии.

«Apsua Code – новый проект о материальной и духовной культуре Абхазии, который созревал пять лет. После переезда в Абхазию в 2019 году я осознала, что у меня нет четкого представления об абхазской культуре. Исследуя библиотеки, музеи и интернет, я заметила отсутствие целостного и наглядного ресурса.

Абхазия – аутентичная и уникальная культура, способная завоевать сердце каждого, кто с ней соприкоснётся. В эпоху стандартизации и однообразия людям всё больше хочется настоящего и уникального – и Apsua Code стремится стать таким глотком свежего воздуха.

В проекте мы покажем красоту страны, расскажем о жизненной философии «Апсуара», традициях, сохраняемых до сих пор, а также о многогранном культурном наследии, сформировавшемся в Абхазии. Особое внимание уделим абхазскому языку и его тайнам.

В работе участвуют творческие специалисты из разных регионов: фотографы, художники, дизайнеры, а также этнографы и лингвисты, чьи знания помогают создавать глубокий и достоверный контент.

Благодарю всех, кто уже поддержал проект, и тех, кто присоединится к нашей важной миссии», – пишет о проекте его автор, основательница этнического концепт-стора и студии керамики «OVEN» Сана Тарба.

С программой фестиваля можно будет ознакомиться на странице @apsua.code.