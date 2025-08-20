В МВД ПРОШЛО ТЕСТИРОВАНИЕ НА НАРКОТИКИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ

Сухум. 20 августа 2025. Абхазия-Информ . Утром личный состав оперативных подразделений центрального аппарата, городских управлений и районных отделов внутренних дел был поднят по тревоге и собран на совещание в Сухуме. Уже в ходе совещания под председательством вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут, сотрудникам сообщили, что их ожидает процедура освидетельствования на предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Тестирование проходило в здании МВД, где эксперты республиканского наркологического диспансера подготовили все необходимое для процедуры освидетельствования.

Среди сотрудников оперативных служб данное мероприятие проводится впервые за долгое время. Первыми проверку прошел заместитель министра, курирующий работу оперативных подразделений Руслан Ажиба, затем руководство самого УКОНа. Всего будет протестировано 150 сотрудников.

Проведение данного медицинского освидетельствования проходит под контролем сотрудников управления собственной безопасности. Тесты, используемые врачами, способны выявить широкий спектр наркотических средств и психотропных веществ.

Подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе.

«Мы должны четко знать тех людей, на которых возложена работа по обеспечению правопорядка в стране и борьбе с уголовными преступлениями», – подчеркнул Роберт Киут, недавно возглавивший Совет по противодействию незаконному обороту наркотических средств при президенте Республики Абхазия, созданный указом главы государства.

Целью данного тестирования является выявление недобросовестных сотрудников, употребляющих наркотические и психотропные вещества. Проводится оно в соответствии с поручением главы государства Бадры Гунба.

Если у сотрудников будут обнаружены положительные результаты тестирования – они будут уволены из органов внутренних дел без права восстановления на службе.

