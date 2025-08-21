КОЛЛАПСА С ДОСТАВКОЙ ТОПЛИВА В АБХАЗИЮ НЕ ДОПУСТЯТ
Сухум. 21 августа 2025. Абхазия-Информ. На заседании Кабинета министров обсудили ситуацию с доставкой топлива в Абхазию. Было отмечено, что на некоторых автозаправочных станциях существуют перебои с поставкой топлива, которые связаны с логистикой, как и в предыдущие годы в летний период.
Премьер-министр Владимир Делба отметил, что правительство осуществляет контроль за ситуацией.
«Коллапса точно не будет, мы его не допустим», – сказал глава правительства.