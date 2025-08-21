 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КОЛЛАПСА С ДОСТАВКОЙ ТОПЛИВА В АБХАЗИЮ НЕ ДОПУСТЯТ

Новости Четверг, 21 августа 2025 15:26
Оцените материал
(0 голосов)
КОЛЛАПСА С ДОСТАВКОЙ ТОПЛИВА В АБХАЗИЮ НЕ ДОПУСТЯТ

Сухум. 21 августа 2025. Абхазия-Информ. На заседании Кабинета министров обсудили ситуацию с доставкой топлива в Абхазию. Было отмечено, что на некоторых автозаправочных станциях существуют перебои с поставкой топлива, которые связаны с логистикой, как и в предыдущие годы в летний период.

Премьер-министр Владимир Делба отметил, что правительство осуществляет контроль за ситуацией.

«Коллапса точно не будет, мы его не допустим», – сказал глава правительства.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 21 августа 2025 16:06

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « С 1 СЕНТЯБРЯ УЧИТЕЛЯ АБХАЗСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ДОПЛАТЫ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР И ДОЖДЬ ПРИВЕЛИ К ПОДТОПЛЕНИЯМ В ГАГРЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.