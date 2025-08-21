 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР И ДОЖДЬ ПРИВЕЛИ К ПОДТОПЛЕНИЯМ В ГАГРЕ

Новости Четверг, 21 августа 2025 15:30
СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР И ДОЖДЬ ПРИВЕЛИ К ПОДТОПЛЕНИЯМ В ГАГРЕ

Сухум. 21 августа 2025. Абхазия-Информ. С раннего утра сотрудники ПСО Гагрского района вместе с коммунальщиками устраняют последствия непогоды. В частности, с городских улиц убирают упавшие деревья после распила, откачивают из частных домовладений воду. На данный момент вода откачана из 6 домов.

С некоторых многоквартирных построек ветер частично сорвал кровлю, которая обрушилась на припаркованный частный автотранспорт.

Из-за повреждения линий электропередачи временно вышла из строя канализационная насосная станция, что привело к подтоплению нескольких улиц города. 

В селах Сальма и Хашупсе сильно размыло дороги.

Никто из жителей и гостей Гагры не пострадал.

Спасатели района до сих пор устраняют последствия непогоды.

В настоящее время движение по трассе и железной дороге полностью восстановлено.

Ситуация в районе постепенно нормализуется, однако многим жителям предстоит восстановить поврежденные дома, а туристам от экскурсий пока лучше воздержаться.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 21 августа 2025 16:03

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

