ИРАКЛИЙ ТУЖБА: ДОКУМЕНТЫ СОВБЕЗА ООН НАЦЕЛЕНЫ НА СОХРАНЕНИЕ ПЕРМАНЕНТНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ В НАШЕМ РЕГИОНЕ

Новости Четверг, 21 августа 2025 15:35
ИРАКЛИЙ ТУЖБА: ДОКУМЕНТЫ СОВБЕЗА ООН НАЦЕЛЕНЫ НА СОХРАНЕНИЕ ПЕРМАНЕНТНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ В НАШЕМ РЕГИОНЕ

Сухум. 21 августа 2025. Абхазия-Информ. и.о. заместителя министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклий Тужба прокомментировал заявление некоторых стран, участвовавших в заседании членов Совета Безопасности ООН. В комментарии, в частности, говорится:

«19 августа 2025 года в штаб-квартире ООН состоялось заседание членов Совета Безопасности, посвященное событиям 2008 года. По итогам некоторые представители западных стран выступили с совместным заявлением в поддержку территориальной целостности Грузии и осудили присутствие российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии.

Необходимо отметить, что подобные совместные заявления представителей стран Запада в поддержку Грузии стали традиционными и не имеют ничего общего с объективной реальностью.

Эти документы носят откровенно антироссийский характер и нацелены на сохранение перманентной напряженности в нашем регионе.

Примечателен тот факт, что впервые за 17 лет совместное заявление отказались поддержать представители США.

Подобный прецедент наводит на мысль, что новая администрация США может пересмотреть свое отношение к безоговорочной поддержке Грузии, характерной для представителей демократической партии, и отказаться от антироссийской риторики в пользу налаживания диалога и поэтапного восстановления разрушенных связей.

Фактически впервые официальный Вашингтон отказался от документа, поддерживающего территориальную целостность Грузии и осуждающего военное присутствие России в Абхазии и Южной Осетии. Это достаточно показательный шаг, демонстрирующий значительные изменения в подходах новых властей США, ориентированных на более прагматичную политику, предполагающую нормализацию отношений с Россией.

Будем надеяться, что нынешний прецедент станет также отражением изменяющихся взглядов политического руководства США в отношении необоснованных территориальных притязаний Грузии», – сказал Тужба.

