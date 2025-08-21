 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РАСКРЫТО ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Новости Четверг, 21 августа 2025 15:40
Оцените материал
(0 голосов)
РАСКРЫТО ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Сухум. 21 августа 2025. Абхазия-Информ. Обвинение в открытом хищении чужого имущества предъявлено жителю г. Гудаута Барциц Баграту Олеговичу, 1997 г.р., который был задержан сотрудниками уголовного розыска Гудаутского районного отдела внутренних дел.

Сотовый телефон и банковская карта на имя заявительницы находились в сумке, которую Барциц вырвал из рук потерпевшей в г. Гудаута по ул. Харазия, и с места преступление скрылся.

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 158 УК РА проводит группа дознания Гудаутского РОВД, похищенное имущество возвращено владельцу.

На время предварительного следствия гражданин Барциц содержится под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 21 августа 2025 15:51

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ИРАКЛИЙ ТУЖБА: ДОКУМЕНТЫ СОВБЕЗА ООН НАЦЕЛЕНЫ НА СОХРАНЕНИЕ ПЕРМАНЕНТНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ В НАШЕМ РЕГИОНЕ В МИНОБОРОНЫ ПРОШЛИ РОТНЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.