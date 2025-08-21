РАСКРЫТО ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Сухум. 21 августа 2025. Абхазия-Информ . Обвинение в открытом хищении чужого имущества предъявлено жителю г. Гудаута Барциц Баграту Олеговичу, 1997 г.р., который был задержан сотрудниками уголовного розыска Гудаутского районного отдела внутренних дел.

Сотовый телефон и банковская карта на имя заявительницы находились в сумке, которую Барциц вырвал из рук потерпевшей в г. Гудаута по ул. Харазия, и с места преступление скрылся.

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 158 УК РА проводит группа дознания Гудаутского РОВД, похищенное имущество возвращено владельцу.

На время предварительного следствия гражданин Барциц содержится под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.