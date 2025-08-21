В АБХАЗИИ ОПРОВЕРГЛИ ОПАСЕНИЯ О ТОПЛИВНОМ КРИЗИСЕ В РЕСПУБЛИКЕ

Сухум. 21 августа 2025. Абхазия-Информ . Власти Абхазии заявили, что топливного кризиса в республике не намечается. Сложная ситуация с топливом будет нормализована после прибытия в Абхазию состава с бензином из РФ, отметил глава Минэнерго Батал Мушба.

«Мы рассчитываем, что дополнительный объем в 700 тонн, который должен прибыть буквально через несколько дней, может, завтра, может позже, поможет нам снять острый дефицит, возникший у некоторых участников топливного рынка», – сказал министр.

По его словам, очереди на заправках республики возникли из-за исчерпания запасов бензина у некоторых компаний, однако, по словам министра, топливо в Абхазии все равно можно приобрести.

Как отметил глава компании «Апсны-Ойл» Олег Лакоба, ситуация с топливом в республике сезонная. По мнению предпринимателя, нехватка бензина связана с туристической волной в июле-августе.