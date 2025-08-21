 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОПРОВЕРГЛИ ОПАСЕНИЯ О ТОПЛИВНОМ КРИЗИСЕ В РЕСПУБЛИКЕ

Четверг, 21 августа 2025 16:07
В АБХАЗИИ ОПРОВЕРГЛИ ОПАСЕНИЯ О ТОПЛИВНОМ КРИЗИСЕ В РЕСПУБЛИКЕ

Сухум. 21 августа 2025. Абхазия-Информ. Власти Абхазии заявили, что топливного кризиса в республике не намечается. Сложная ситуация с топливом будет нормализована после прибытия в Абхазию состава с бензином из РФ, отметил глава Минэнерго Батал Мушба.

«Мы рассчитываем, что дополнительный объем в 700 тонн, который должен прибыть буквально через несколько дней, может, завтра, может позже, поможет нам снять острый дефицит, возникший у некоторых участников топливного рынка», – сказал министр.

По его словам, очереди на заправках республики возникли из-за исчерпания запасов бензина у некоторых компаний, однако, по словам министра, топливо в Абхазии все равно можно приобрести.

Как отметил глава компании «Апсны-Ойл» Олег Лакоба, ситуация с топливом в республике сезонная. По мнению предпринимателя, нехватка бензина связана с туристической волной в июле-августе.

