АВТОМОБИЛЬ С ТАЙНИКОМ В ГАЗОВОМ БАЛЛОНЕ ЗАДЕРЖАН НА ГРАНИЦЕ С АБХАЗИЕЙ

Сухум. 21 августа 2025. Абхазия-Информ . В пункте пропуска Адлер пресечены очередные попытки ввоза табачных изделий с сокрытием от таможенного контроля. При проведении таможенного и пограничного контроля транспортных средств были задержаны два автомобиля, прибывшие из Республики Абхазия.

По результатам досмотра транспортного средства марки ВАЗ 21074 табачная продукция была обнаружена в нескольких местах.

Блоки с сигаретами были спрятаны в газовом баллоне в багажном отделении автомобиля, а также в подкрылках передних колес. В машине пытались провезти 1140 пачек (22800 шт.) сигарет марки «FRESHPAK KING».

В другом транспортном средстве марки ВАЗ 211440 таможенники обнаружили множество тайников. Сигареты находились в багажном отделении в отсеке для запасного колеса, в брезентовом чехле вместе с удочками, закрепленном на крыше, в салоне автомобиля под передними и задним сидениями, в перчаточном ящике, в подкапотном пространстве в районе стеклоочистителей, под обшивкой капота. Всего в этом автомобиле пытались провезти 950 пачек (1900 шт.) сигарет марки «Morion AMERICAN BLEND».

На перевозимых сигаретах отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка средствами идентификации. Табачные изделия и автомобили, использованные для незаконной перевозки, изъяты. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о привлечении перевозчиков к ответственности. Проводятся проверочные мероприятия.