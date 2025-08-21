 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
АВТОМОБИЛЬ С ТАЙНИКОМ В ГАЗОВОМ БАЛЛОНЕ ЗАДЕРЖАН НА ГРАНИЦЕ С АБХАЗИЕЙ

Новости Четверг, 21 августа 2025 16:12
Сухум. 21 августа 2025. Абхазия-Информ. В пункте пропуска Адлер пресечены очередные попытки ввоза табачных изделий с сокрытием от таможенного контроля. При проведении таможенного и пограничного контроля транспортных средств были задержаны два автомобиля, прибывшие из Республики Абхазия.

По результатам досмотра транспортного средства марки ВАЗ 21074 табачная продукция была обнаружена в нескольких местах.    

Блоки с сигаретами были спрятаны в газовом баллоне в багажном отделении автомобиля, а также в подкрылках передних колес. В машине пытались провезти 1140 пачек (22800 шт.) сигарет марки «FRESHPAK KING».

В другом транспортном средстве марки ВАЗ 211440 таможенники обнаружили множество тайников. Сигареты находились в багажном отделении в отсеке для запасного колеса, в брезентовом чехле вместе с удочками, закрепленном на крыше, в салоне автомобиля под передними и задним сидениями, в перчаточном ящике, в подкапотном пространстве в районе стеклоочистителей, под обшивкой капота. Всего в этом автомобиле пытались провезти 950 пачек (1900 шт.) сигарет марки «Morion AMERICAN BLEND».

На перевозимых сигаретах отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка средствами идентификации. Табачные изделия и автомобили, использованные для незаконной перевозки, изъяты. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о привлечении перевозчиков к ответственности. Проводятся проверочные мероприятия.

