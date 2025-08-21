АБХАЗИЯ ОПЕРЕДИЛА ТУРЦИЮ ПО ЧИСЛУ ТУРИСТОВ, НО КОМФОРТОМ УСТУПАЕТ
Сухум. 21 августа 2025. Абхазия-Информ. Этим летом всё больше россиян предпочитают Абхазию вместо Турции. Основная причина – резкий рост цен на турецких курортах. Сейчас стоимость отдыха там сравнима с поездкой в Европу.
Однако отзывы о поездках в Абхазию оказались противоречивыми. Туристы жалуются на устаревшие гостиницы, низкий уровень сервиса, проблемы с чистотой и нехватку туристической инфраструктуры. Некоторые также отметили навязчивость со стороны местных жителей.
На третьем месте по популярности оказался Египет – его выбирают те, кто ищет недорогой отдых, но не готов жертвовать комфортом.
Последнее от Super User
- В ЦХИНВАЛЕ ПРОЙДЕТ I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ. ГОРИЗОНТЫ ИНВЕСТИЦИЙ»
- ГЛАВА МИНСЕЛЬХОЗА ОТЧИТАЛСЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» ЗА 2024 Г.
- АВТОМОБИЛЬ С ТАЙНИКОМ В ГАЗОВОМ БАЛЛОНЕ ЗАДЕРЖАН НА ГРАНИЦЕ С АБХАЗИЕЙ
- В АБХАЗИИ ОПРОВЕРГЛИ ОПАСЕНИЯ О ТОПЛИВНОМ КРИЗИСЕ В РЕСПУБЛИКЕ
- ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР НАРОДНОЙ АРТИСТКИ АБХАЗИИ СОФЫ АГУМАА