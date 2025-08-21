 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ОПЕРЕДИЛА ТУРЦИЮ ПО ЧИСЛУ ТУРИСТОВ, НО КОМФОРТОМ УСТУПАЕТ

Новости Четверг, 21 августа 2025 16:40
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗИЯ ОПЕРЕДИЛА ТУРЦИЮ ПО ЧИСЛУ ТУРИСТОВ, НО КОМФОРТОМ УСТУПАЕТ

Сухум. 21 августа 2025. Абхазия-Информ. Этим летом всё больше россиян предпочитают Абхазию вместо Турции. Основная причина – резкий рост цен на турецких курортах. Сейчас стоимость отдыха там сравнима с поездкой в Европу.

Из-за стремления отелей компенсировать убытки прошлых лет, цены в Турции выросли до рекордного уровня. Это заставило многих искать более доступные направления. Одним из таких вариантов стала Абхазия, куда можно попасть без визы и с меньшими расходами.

Однако отзывы о поездках в Абхазию оказались противоречивыми. Туристы жалуются на устаревшие гостиницы, низкий уровень сервиса, проблемы с чистотой и нехватку туристической инфраструктуры. Некоторые также отметили навязчивость со стороны местных жителей.

На третьем месте по популярности оказался Египет – его выбирают те, кто ищет недорогой отдых, но не готов жертвовать комфортом.

Прочитано 4 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АВТОМОБИЛЬ С ТАЙНИКОМ В ГАЗОВОМ БАЛЛОНЕ ЗАДЕРЖАН НА ГРАНИЦЕ С АБХАЗИЕЙ ГЛАВА МИНСЕЛЬХОЗА ОТЧИТАЛСЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» ЗА 2024 Г. »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.