АБХАЗИЯ ОПЕРЕДИЛА ТУРЦИЮ ПО ЧИСЛУ ТУРИСТОВ, НО КОМФОРТОМ УСТУПАЕТ

Сухум. 21 августа 2025. Абхазия-Информ . Этим летом всё больше россиян предпочитают Абхазию вместо Турции. Основная причина – резкий рост цен на турецких курортах. Сейчас стоимость отдыха там сравнима с поездкой в Европу.

Из-за стремления отелей компенсировать убытки прошлых лет, цены в Турции выросли до рекордного уровня. Это заставило многих искать более доступные направления. Одним из таких вариантов стала Абхазия, куда можно попасть без визы и с меньшими расходами.

Однако отзывы о поездках в Абхазию оказались противоречивыми. Туристы жалуются на устаревшие гостиницы, низкий уровень сервиса, проблемы с чистотой и нехватку туристической инфраструктуры. Некоторые также отметили навязчивость со стороны местных жителей.

На третьем месте по популярности оказался Египет – его выбирают те, кто ищет недорогой отдых, но не готов жертвовать комфортом.