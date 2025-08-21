ГЛАВА МИНСЕЛЬХОЗА ОТЧИТАЛСЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» ЗА 2024 Г.

Сухум. 21 августа 2025. Абхазия-Информ . Министр сельского хозяйства Беслан Джопуа отчитался о выполнении краткосрочной ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства» за 2024 год. Программа реализуется с 2021 года и финансируется из государственного бюджета.

«Эта программа стала важным решением для наших крестьян. С 2021 по 2024 годы было выделено 450 млн рублей: по 100 млн – в первые три года, 150 млн – в 2024 году. Программа оказала значительное влияние на сельскую местность. Число желающих заниматься сельским хозяйством превысило доступные возможности», – отметил Джопуа.

В 2024 году было одобрено 353 проекта. Из 150 млн рублей освоено 147,9 млн. Неосвоенные средства перенесены на 2025 год для поддержки участников программы.

Ежегодно из программы выделяется до 10 миллионов рублей на приобретение проверенных препаратов для борьбы с насекомыми-вредителями и повышения урожайности. Препараты распределяются по всем районам. Ведется строгий учет их использования.

В течение трёх лет приобретались запчасти для МТС. В 2024 году на это было выделено 10,8 млн рублей на приобретение шин и аккумуляторов.

«Хотя технику для МТС по программе мы не покупаем, но необходимыми запчастями обеспечиваем», – сказал министр.

Премьер-министр Владимир Делба отметил, что будет рассмотрена возможность увеличения объемов финансирования программы со 150 до 250 млн рублей.

«На наш взгляд, эта мера позволит поддержать граждан. Прежде всего будем ориентироваться на то, что произведенная нашими крестьянами продукция должна реализоваться в Абхазии. С экономической точки зрения оборачиваемость каждого рубля будет выше, соответственно, экономическая выгода будет больше», – сказал Делба.

