ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

февраля 07 2024

Абхазия Информ

В ЦХИНВАЛЕ ПРОЙДЕТ I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ. ГОРИЗОНТЫ ИНВЕСТИЦИЙ»

Новости Четверг, 21 августа 2025 16:51
В ЦХИНВАЛЕ ПРОЙДЕТ I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ. ГОРИЗОНТЫ ИНВЕСТИЦИЙ»

Сухум. 21 августа 2025. Абхазия-Информ. В Цхинвале, 18-20 сентября, в ДС «Олимп», пройдет I Международный экономический форум «Южная Осетия. Горизонты инвестиций». Мероприятие станет ключевой площадкой для международного диалога между представителями власти, бизнеса и экспертного сообщества.

В программе:

– инвестиции и сотрудничество;

– банковская сфера;

– наследие и культура;

– деловые встречи, панельные сессии и обмен опытом.

Среди участников – президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, представители Правительства и Администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального Банка РФ.

Участие в форуме примет президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, а также представители делегации регионов РФ, Республики Сербской и крупнейших компаний – ВТБ, ПСБ, ВЭБ РФ, Ростех – и участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии

Александр Шохин последовательно продвигает идеи конструктивного диалога бизнеса и власти, выступает за создание комфортных условий для инвесторов и интеграцию российских компаний в международные кооперационные цепочки. РСПП реализует инициативы, направленные на технологическое обновление промышленности, привлечение капитала и укрепление позиций российского бизнеса за рубежом.

«Через сотрудничество с РСПП и его компаниями-членами бизнес в Южной Осетии получает прямой доступ к рынкам ЕАЭС. Мы также видим перспективы совместных проектов в формате Большого Евразийского партнерства (БЕП)», – отметил Александр Шохин.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 21 августа 2025 16:55

