В ЦХИНВАЛЕ ПРОЙДЕТ I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ. ГОРИЗОНТЫ ИНВЕСТИЦИЙ»
Сухум. 21 августа 2025. Абхазия-Информ. В Цхинвале, 18-20 сентября, в ДС «Олимп», пройдет I Международный экономический форум «Южная Осетия. Горизонты инвестиций». Мероприятие станет ключевой площадкой для международного диалога между представителями власти, бизнеса и экспертного сообщества.
В программе:
– инвестиции и сотрудничество;
– банковская сфера;
– наследие и культура;
– деловые встречи, панельные сессии и обмен опытом.
Среди участников – президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, представители Правительства и Администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального Банка РФ.
Участие в форуме примет президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, а также представители делегации регионов РФ, Республики Сербской и крупнейших компаний – ВТБ, ПСБ, ВЭБ РФ, Ростех – и участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии
Александр Шохин последовательно продвигает идеи конструктивного диалога бизнеса и власти, выступает за создание комфортных условий для инвесторов и интеграцию российских компаний в международные кооперационные цепочки. РСПП реализует инициативы, направленные на технологическое обновление промышленности, привлечение капитала и укрепление позиций российского бизнеса за рубежом.
«Через сотрудничество с РСПП и его компаниями-членами бизнес в Южной Осетии получает прямой доступ к рынкам ЕАЭС. Мы также видим перспективы совместных проектов в формате Большого Евразийского партнерства (БЕП)», – отметил Александр Шохин.
