ПЕРВАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКих НЕФТЕПРОДУКТОВ СТАБИЛИЗИРОВАЛА ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК АБХАЗИИ

Сухум. 25 августа 2025. Абхазия-Информ . В Абхазии ситуация с автомобильным топливом нормализовалась. Вчера республика получила первую партию нефтепродуктов, которую ранее приобрели абхазские компании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и транспорта Абхазии.

В официальном заявлении говорится:

«Первые объемы топлива, прошедшие таможенные процедуры, поступили на нефтебазы. Эти запасы распределены между участниками топливного рынка».

Ожидается, что следующая партия нефтепродуктов прибудет через день.

Несколько дней назад, в связи с возникшим дефицитом автомобильного топлива и образованием очередей на автозаправочных станциях в Абхазии, власти республики заверили, что не допустят топливного кризиса, и сообщили о скорой доставке железнодорожного состава с бензином из России.