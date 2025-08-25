 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ПЕРВАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКих НЕФТЕПРОДУКТОВ СТАБИЛИЗИРОВАЛА ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК АБХАЗИИ

Понедельник, 25 августа 2025
ПЕРВАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКих НЕФТЕПРОДУКТОВ СТАБИЛИЗИРОВАЛА ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК АБХАЗИИ

Сухум. 25 августа 2025. Абхазия-Информ. В Абхазии ситуация с автомобильным топливом нормализовалась. Вчера республика получила первую партию нефтепродуктов, которую ранее приобрели абхазские компании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и транспорта Абхазии.

В официальном заявлении говорится:

«Первые объемы топлива, прошедшие таможенные процедуры, поступили на нефтебазы. Эти запасы распределены между участниками топливного рынка».

Ожидается, что следующая партия нефтепродуктов прибудет через день.

Несколько дней назад, в связи с возникшим дефицитом автомобильного топлива и образованием очередей на автозаправочных станциях в Абхазии, власти республики заверили, что не допустят топливного кризиса, и сообщили о скорой доставке железнодорожного состава с бензином из России.

