ВОПРОСЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ОБСУДИЛИ В ТКУАРЧАЛСКОМ РАЙОНЕ

Понедельник, 25 августа 2025 20:14
ВОПРОСЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ОБСУДИЛИ В ТКУАРЧАЛСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 25 августа 2025. Абхазия-Информ. В администрации Ткуарчалского района состоялась рабочая встреча вице-премьера, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Тараща Хагба с первым заместителем главы районной администрации Владиславом Аршба.

В мероприятии также участвовали зампредседателя Госкомитета Роман Цкуа, статс-секретарь Госкомитета Идрис Кара-Осман-оглы, начальник молодежного отдела Госкомитета Беслан Аршба и заместитель председателя комитета по делам молодежи и спорта администрации Ткуарчалского района Мактина Тортия.

Основной темой встречи стало проведение социологического исследования среди молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Цель проекта – выявить ключевые проблемы, потребности и потенциал молодых людей в сферах образования, трудоустройства, социальной активности, а также доступности культурных и спортивных ресурсов.

«По поручению президента Республики Абхазия мы сегодня работаем над реализацией данного проекта. В августе мы уже направляли информацию по этому проекту в администрации и соответствующие отделы, отвечающие за молодежную политику. Сегодня наша задача – понять, с какими проблемами сталкивается молодежь. Для этого необходимо общаться с молодыми людьми, слышать их мнение и понимать, что для них важно. Решение этих проблем будет осуществляться с использованием возможностей государственных структур и институтов. Цель работы - найти реальные решения и поддержать молодежь», – отметил Таращ Хагба.

Начальник молодежного отдела Госкомитета Беслан Аршба подчеркнул, что подход к выявлению проблем будет системным: «Проблемы в каждом районе разные. Одни вопросы характерны для конкретных районов, другие объединяют республику в целом. Мы заранее разослали необходимые документы и уведомили администрации, чтобы создать единые условия для всех. После сбора данных мы проанализируем их, выделим три-пять основных направлений для решения на республиканском уровне. При этом у каждого района будет информационная справка до конца года с локальными проблемами и предложениями по их решению. Все это ляжет в единую дорожную карту, которая будет представлена на высшем уровне».

Проект нацелен на создание прозрачного механизма оценки и решения проблем молодежи, а также на развитие эффективной молодежной политики во всех районах Республики Абхазия.

