 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Новости Вторник, 02 сентября 2025 16:17
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Сухум. 2 сентября 2025. Абхазия-Информ. Под председательством вице-премьера Джансуха Нанба состоялось заседание Государственной комиссии по монументальному искусству. Комиссией рассмотрено четыре вопроса:

– об установке памятной доски основоположнику современного Абхазского государства, Первому Президенту Республики Абхазия Владиславу Ардзинба на здании Эшерской средней школы имени Владислава Ардзинба;

– об установке скульптурного изображения Второго Президента Республики Абхазия Сергея Багапш и благоустройстве площади им. С. В. Багапш в Сухуме;

– об установке в городе Гал памятника основателю населенного пункта Гал Тлабгану Кецба;

– об установлении бюста Народному поэту Абхазии Рушбею Смыр в Центральном парке города Новый Афон.

Госкомиссией будет дано поручение Министерству культуры объявить конкурс на лучший проект скульптурного изображения поэта.

По остальным вопросам повестки обсуждение будет продолжено на следующих заседаниях комиссии.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 02 сентября 2025 16:26

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ АБХАЗИИ В ТУРЦИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.