Сухум. 2 сентября 2025. Абхазия-Информ . Под председательством вице-премьера Джансуха Нанба состоялось заседание Государственной комиссии по монументальному искусству. Комиссией рассмотрено четыре вопроса:

– об установке памятной доски основоположнику современного Абхазского государства, Первому Президенту Республики Абхазия Владиславу Ардзинба на здании Эшерской средней школы имени Владислава Ардзинба;

– об установке скульптурного изображения Второго Президента Республики Абхазия Сергея Багапш и благоустройстве площади им. С. В. Багапш в Сухуме;

– об установке в городе Гал памятника основателю населенного пункта Гал Тлабгану Кецба;

– об установлении бюста Народному поэту Абхазии Рушбею Смыр в Центральном парке города Новый Афон.

Госкомиссией будет дано поручение Министерству культуры объявить конкурс на лучший проект скульптурного изображения поэта.

По остальным вопросам повестки обсуждение будет продолжено на следующих заседаниях комиссии.

