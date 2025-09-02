ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ АБХАЗИИ В ТУРЦИИ

Сухум. 2 сентября 2025. Абхазия-Информ . В Стамбуле состоялась встреча абхазской делегации, возглавляемой министром иностранных дел Абхазии Олегом Барциц, с полномочным представителем Республики Абхазия в Турции Ибрахимом Авидзба. На повестке дня стояли вопросы, касающиеся деятельности абхазского представительства в Турции.

В ходе встречи обсуждались направления дальнейшего сотрудничества и взаимодействия, а также укрепление культурных связей между Абхазией и Турцией. Также были рассмотрены вопросы взаимодействия полномочного представительства Абхазии в Турции с посольством России в Турции и с генеральным консулом России в Стамбуле Андреем Буравовым.