ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

февраля 07 2024

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ АБХАЗИИ В ТУРЦИИ

Новости Вторник, 02 сентября 2025 16:07
ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ АБХАЗИИ В ТУРЦИИ

Сухум. 2 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Стамбуле состоялась встреча абхазской делегации, возглавляемой министром иностранных дел Абхазии Олегом Барциц, с полномочным представителем Республики Абхазия в Турции Ибрахимом Авидзба. На повестке дня стояли вопросы, касающиеся деятельности абхазского представительства в Турции.

В ходе встречи обсуждались направления дальнейшего сотрудничества и взаимодействия, а также укрепление культурных связей между Абхазией и Турцией. Также были рассмотрены вопросы взаимодействия полномочного представительства Абхазии в Турции с посольством России в Турции и с генеральным консулом России в Стамбуле Андреем Буравовым.

