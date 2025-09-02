ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СИРИИ

Сухум. 2 сентября 2025. Абхазия-Информ . В рамках визита в Сирийскую Арабскую Республику делегация Абхазии посетила Министерство сельского хозяйства Сирии, где встретилась с министром Амжадом Бадром. С абхазской стороны во встрече приняли участие – министр иностранных дел Олег Барциц, министр культуры Даур Кове, министр экономики Теймураз Миквабия, заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба, проректор Абхазского государственного университета (АГУ) по международным связям и экономическим вопросам Максим Гвинджия, посол Абхазии в Сирии Мухаммад Али и пресс-секретарь Министерства культуры Тамара Ачба.

Амжад Бадр рассказал гостям о сложных условиях, в которых находится сельское хозяйство, отметив при этом, что новые власти Сирии предпринимают необходимые усилия для развития всех отраслей экономики, в том числе сельского хозяйства.

Абхазская делегация со своей стороны выразила готовность оказать помощь в обмене опытом в сельскохозяйственной сфере, учитывая богатый опыт в аграрной сфере.

Во время встречи также были подняты вопросы торгово-экономических отношений и сотрудничества в сфере образования. Проректор Максим Гвинджия подчеркнул, что в АГУ функционирует агроинженерный факультет, где студенты из Сирии смогут получать профильное образование.

Обе стороны выразили уверенность в необходимости укрепления взаимовыгодного сотрудничества, подчеркивая важность совместных усилий для продвижения сельскохозяйственного сектора и образования.