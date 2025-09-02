 

ПОЕЗД «ДИОСКУРИЯ» СТАНОВИТСЯ ВСЁ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМ

Новости Вторник, 02 сентября 2025 15:35
ПОЕЗД «ДИОСКУРИЯ» СТАНОВИТСЯ ВСЁ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМ

Сухум. 2 сентября 2025. Абхазия-Информ. Поезд «Диоскурия» стал популярным средством передвижения, привлекая значительную долю туристов в абхазском направлении, составляя почти треть от общего потока пассажиров (314,1 тыс. чел.) в летний сезон.

Каждый месяц спрос на «Диоскурию» стабильно растет: в мае услугами поезда воспользовались 14,9 тыс. человек, в июне – 24,5 тыс., в июле – 32,4 тыс., а в августе – более 34,7 тыс. пассажиров.

Самые востребованные маршруты – из Имеретинского курорта в Сухум и обратно (примерно 40% поездок) и из Имеретинского курорта в Гагру (30%).

График движения удобен для путешественников: поезд отправляется дважды в день – утром и вечером.

Маршрут предусматривает удобные остановки в популярных туристических центрах, таких как Цандрипш, Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха и Новый Афон.

Одним из преимуществ путешествия на «Диоскурии» является отсутствие очередей на границе: паспортный контроль производится прямо на борту поезда.

Билеты продаются онлайн за 45 дней до отправления на сайте и в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам», а также в кассах.

