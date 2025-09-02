ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА В СУХУМ ОТКРЫЛИ АВИАРЕЙСЫ НА ОКТЯБРЬ

Сухум. 2 сентября 2025. Абхазия-Информ. Между Ханты-Мансийском и Сухумом авиакомпания «РусЛайн» открыла продажу билетов на рейсы на октябрь, сообщили в Депдорхозе Югры. Известно, что полеты организуют на комфортабельных 50-местных канадских самолётах Bombardier CRJ100/200. Они будут летать два раза в неделю по понедельникам и субботам. Время в пути составит 6 часов 35 минут.