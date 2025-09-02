СОВЕЩАНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА

Сухум. 2 сентября 2025. Абхазия-Информ . Под председательством замглавы Администрации Сухума Константина Тарба прошло выездное совещание комиссии по благоустройству набережной. В ней приняли участие главный архитектор столицы Бислан Багателия, сотрудники ЖКХ, Управления городским хозяйством, представители Госкомитета по экологии, Института экологии, а также проектировщики, ландшафтные дизайнеры из Москвы.

Участники совещания прошлись по скверам набережной с проектом реконструкции, со схемами прохождения подземных коммуникаций, чтобы на месте воочию посмотреть, какие деревья можно и нужно обойти.

Константин Тарба подчеркнул, что цель комиссии по благоустройству – минимизировать ущерб зеленым насаждениям от масштабных работ по реконструкции набережной.

«Специалисты проектируют общественные пространства, которые входят в концепцию по благоустройству и реконструкции набережной. Выездная комиссия определяет, как будут проходить велодорожки, маршрут теневого променада, какие деревья ценных пород нужно обойти, какие зеленые насаждения нужно добавить. Будет высажено много новых насаждений по всей набережной, и комиссия определит, какие породы деревьев и кустарников будут высажены на нашей набережной. Чтобы все было по закону и правильно, мы привлекли и наших специалистов, экологов из Госкомитета по экологии и Института ботаники, ландшафтных дизайнеров и других специалистов. Цель нашей комиссии – минимизировать ущерб зеленым насаждениям от производимых в будущем работ по реконструкции на набережной», – сказал Константин Тарба.

Об этом сообщает сайт столицы.