ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА

Вторник, 02 сентября 2025
СОВЕЩАНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА

Сухум. 2 сентября 2025. Абхазия-Информ. Под председательством замглавы Администрации Сухума Константина Тарба прошло выездное совещание комиссии по благоустройству набережной. В ней приняли участие главный архитектор столицы Бислан Багателия, сотрудники ЖКХ, Управления городским хозяйством, представители Госкомитета по экологии, Института экологии, а также проектировщики, ландшафтные дизайнеры из Москвы.

Участники совещания прошлись по скверам набережной с проектом реконструкции, со схемами прохождения подземных коммуникаций, чтобы на месте воочию посмотреть, какие деревья можно и нужно обойти.

Константин Тарба подчеркнул, что цель комиссии по благоустройству – минимизировать ущерб зеленым насаждениям от масштабных работ по реконструкции набережной.

«Специалисты проектируют общественные пространства, которые входят в концепцию по благоустройству и реконструкции набережной. Выездная комиссия определяет, как будут проходить велодорожки, маршрут теневого променада, какие деревья ценных пород нужно обойти, какие зеленые насаждения нужно добавить. Будет высажено много новых насаждений по всей набережной, и комиссия определит, какие породы деревьев и кустарников будут высажены на нашей набережной. Чтобы все было по закону и правильно, мы привлекли и наших специалистов, экологов из Госкомитета по экологии и Института ботаники, ландшафтных дизайнеров и других специалистов. Цель нашей комиссии – минимизировать ущерб зеленым насаждениям от производимых в будущем работ по реконструкции на набережной», – сказал Константин Тарба.

Об этом сообщает сайт столицы.

РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА В СУХУМ ОТКРЫЛИ АВИАРЕЙСЫ НА ОКТЯБРЬ
