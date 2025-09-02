 

РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА

Новости Вторник, 02 сентября 2025 14:52


РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА

Сухум. 2 сентября 2025. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Тимур Агрба провел расширенное совещание с руководителями всех Департаментов и Управлений столичной мэрии. Рассматривался широкий спектр вопросов, по которым даны поручения соответствующим службам.

Проблемам своевременного вывоза мусора, обеспечения бесперебойной подачи воды населению, бурению новых скважин, утверждению проектов реконструкции набережной и причала, за которые проголосовали жители и гости столицы и многому другому – уделяется особое внимание.

Среди приоритетных и вопрос собираемости налогов за услуги жилищно-коммунальных служб. Работу в этом направлении Тимур Агрба поручил усилить.

Кроме того, мэрия начинает масштабную программу по обновлению фасада зданий жилых домов, представляющих историческую ценность. Так, в ближайшее время будут отреставрированы два дом по улице Ардзинба.

«Все работы строители должны в обязательном порядке согласовывать с архитектурным отделом. Только в строгом соответствии с имеющимися нормами мы будем осуществлять реставрацию данных фасадов», – резюмировал Тимур Агрба.

Об этом сообщает сайт столицы.

