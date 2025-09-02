ПЛАН ЗА АВГУСТ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 102%
Новости Вторник, 02 сентября 2025 14:47
Сухум. 2 сентября 2025. Абхазия-Информ. В августе 2025 года при плане в размере 408,2 млн руб. таможенными органами начислено таможенных платежей на сумму 415 млн руб., план за август выполнен на 102%.
По итогам за восемь месяцев текущего года таможенными органами начислено 2 млрд 933 млн руб., что в сравнении с показателями за аналогичный период 2024 года больше на 199,5 млн рублей.
План по начислению таможенных платежей за восемь месяцев 2025 года выполнен на 100,2%.
Последнее от Super User
- СОВЕЩАНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА
- РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА
- ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ: «ПОРУЧЕНИЯ АКТУАЛЬНЫЕ. СРОКИ ЖЕСТКИЕ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДЕЛЬНАЯ»
- КОНКУРС «РОСМОЛОДЕЖЬ.ГРАНТЫ»: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ
- ИЗ СОЧИ В СУХУМ ВОЗОБНОВЛЕНЫ МОРСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ РЕЙСЫ