ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ: «ПОРУЧЕНИЯ АКТУАЛЬНЫЕ. СРОКИ ЖЕСТКИЕ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДЕЛЬНАЯ»

Он дал высокую оценку инициативе Бадры Гунба. По словам депутата, поручения президента правительству в сферах экономики, сельского хозяйства, туризма, энергетики и транспорта на ближайшую перспективу направлены на качественное совершенствование деятельности названных министерств, повышение уровня жизни в стране, развитие государства в целом.

По мнению депутата, давая поручения и взяв их под свой контроль, президент выделил первоочередные и важнейшие направления, имеющие решающее значение для жизни граждан Абхазии.

Так, в сфере экономики поручено до 1 декабря 2025 года подготовить предложения по повышению эффективности использования государственной собственности, включая имущество во временном владении или пользовании третьих лиц; предложения по повышению эффективности и оптимизации деятельности государственных унитарных предприятий и предприятий с государственным участием; разработать и утвердить подзаконные нормативные акты к Закону «О стратегических объектах Республики Абхазия», а также ведомственные целевые программы поддержки малого и среднего предпринимательства и экспортно-ориентированного производства.

До 10 ноября нынешнего года необходимо представить предложения по улучшению делового климата, упрощению административных процедур для бизнеса и снижению регуляторной нагрузки; разработать и утвердить подзаконные нормативные акты, обеспечивающие реализацию Закона «О кадастре недвижимости»; представить предложения по развитию логистического и транзитного потенциала Абхазии в рамках Евразийского экономического пространства.

В системе сельского хозяйства до 10 ноября 2025 года поручено разработать и утвердить ведомственную целевую программу «Развитие сельского хозяйства на 2026 год», а также представить предложения по поддержке фермерских хозяйств и предпринимателей на селе. По словам депутата, актуален и проект Концепции развития туристической индустрии до 2030 года, а предложения по модернизации дорог туристического назначения с элементами благоустройства необходимо разработать и представить до 15 декабря 2025 года.

Также президент поручил до 10 марта 2026 года разработать и утвердить Правила классификации гостиниц и иных средств размещения, а также Порядок ведения единого республиканского реестра средств размещения. Лакербая подчеркнул важность мер, направленных на позитивные перемены в энергетике. До 1 октября 2025 года необходимо подготовить перечень технологического оборудования для производства электроэнергии из возобновляемых источников, не производимого в Абхазии и освобождаемого от налогообложения при ввозе; а к 10 марта 2026 года – разработать долгосрочную Стратегию развития энергетической отрасли, включающую вопросы реновации электросетевого хозяйства и внедрения альтернативных источников энергии. В транспортной сфере необходимо до 10 ноября 2025 года представить предложения по развитию железнодорожного транспорта и изменить законодательство о лицензировании пассажирских перевозок, предусматривающее работу в такси граждан Республики Абхазия.

До 1 декабря 2025 года поручено подготовить подзаконные акты в сфере гражданской авиации.

«Вопросов нет. Поручения актуальные. Сроки жесткие. Ответственность предельная. Полное понимание стратегической актуальности и самих поручений, и их реализации для жизни общества – гарантия того, что в правительстве страны будут использованы все возможности для максимально качественного решения поставленных задач», – сказал Лакербая.

Он выразил надежду на поддержку президентских инициатив со стороны населения.

«Хочется быть уверенным, что наши граждане не только позитивно отнесутся к поднятым проблемам, но и примут активное участие в их реализации. Даже в тех ситуациях, когда это потребует от них определенных усилий. Положительные изменения, которых мы ждем уже не один год, могут стать реалиями только при ликвидации нашими общими, объединенными усилиями всех недочетов, недоработок, всех проявлений безответственности. Такое отношение к жизни в своей стране – гражданский долг каждого жителя Республики Абхазия», – подчеркнул Лакербая.

По мнению депутата, необходима оперативная обратная связь руководства страны с населением.

«Думаю, стоит открыть специальный сайт, на котором наши неравнодушные граждане смогут вносить свои предложения, показать своё видение решения проблем, и не только на ближайшую перспективу», – сказал депутат.

Он уверен, что поддержка государственных инициатив гражданами страны станет залогом успеха в решении наболевших проблем.

Решение Бадры Гунба высветить наиболее остро стоящие в Абхазии проблемы, поручить министерствам позитивную реорганизацию их деятельности – очень серьезный и ответственный шаг. Теперь министерства должны засучив рукава приступить к исполнению поручений президента.

«А потому – за работу, товарищи!» – закончил крылатой фразой свою речь Леонид Лакербая.