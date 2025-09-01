КОНКУРС «РОСМОЛОДЕЖЬ.ГРАНТЫ»: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ
Сухум. 1 сентября 2025. Абхазия-Информ. Молодежь из Абхазии может представить свои проекты в конкурсе «Росмолодежь.Гранты». Второй сезон всероссийского конкурса молодежных проектов «Росмолодежь.Гранты» до 15 сентября.
Участники смогут представить свои инициативы в одной из 19 номинаций – от экологии и спорта до цифровых технологий, патриотических и культурных проектов. Победители получат грантовую поддержку на реализацию своих идей.
Конкурс дает молодежи возможность не только заявить о себе, но и получить реальные ресурсы для воплощения значимых проектов, которые могут повлиять на развитие общества и страны.
