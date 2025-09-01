 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КОНКУРС «РОСМОЛОДЕЖЬ.ГРАНТЫ»: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 01 сентября 2025 20:12
Оцените материал
(0 голосов)
КОНКУРС «РОСМОЛОДЕЖЬ.ГРАНТЫ»: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ

Сухум. 1 сентября 2025. Абхазия-Информ. Молодежь из Абхазии может представить свои проекты в конкурсе «Росмолодежь.Гранты». Второй сезон всероссийского конкурса молодежных проектов «Росмолодежь.Гранты» до 15 сентября.

Участники смогут представить свои инициативы в одной из 19 номинаций – от экологии и спорта до цифровых технологий, патриотических и культурных проектов. Победители получат грантовую поддержку на реализацию своих идей.

Конкурс дает молодежи возможность не только заявить о себе, но и получить реальные ресурсы для воплощения значимых проектов, которые могут повлиять на развитие общества и страны.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 01 сентября 2025 20:14

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ИЗ СОЧИ В СУХУМ ВОЗОБНОВЛЕНЫ МОРСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ РЕЙСЫ ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ: «ПОРУЧЕНИЯ АКТУАЛЬНЫЕ. СРОКИ ЖЕСТКИЕ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДЕЛЬНАЯ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.