ИЗ СОЧИ В СУХУМ ВОЗОБНОВЛЕНЫ МОРСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ РЕЙСЫ

Понедельник, 01 сентября 2025 20:10
ИЗ СОЧИ В СУХУМ ВОЗОБНОВЛЕНЫ МОРСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ РЕЙСЫ

Сухум. 1 сентября 2025. Абхазия-Информ. Россию и Абхазию теперь связывает регулярное морское сообщение по Черному морю. Международные рейсы «Кометы» будут выполняться 1 раз в неделю. Тестовый рейс был совершен 6 августа.

В круизной гавани морского порта Сочи таможенники провели контроль багажа 81 пассажира и 5 членов экипажа.

Морские ворота в Абхазию позволят разгрузить другие пункты пропуска и сделать пересечение границы более быстрым и удобным.

Напоминаем о необходимости соблюдения правил перемещения товаров через таможенную границу и рекомендуем заранее ознакомиться с правилами на информационных стендах в пункте пропуска или на сайте ФТС России.

