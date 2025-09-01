ИЗ СОЧИ В СУХУМ ВОЗОБНОВЛЕНЫ МОРСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ РЕЙСЫ

Сухум. 1 сентября 2025. Абхазия-Информ . Россию и Абхазию теперь связывает регулярное морское сообщение по Черному морю. Международные рейсы «Кометы» будут выполняться 1 раз в неделю. Тестовый рейс был совершен 6 августа.

В круизной гавани морского порта Сочи таможенники провели контроль багажа 81 пассажира и 5 членов экипажа.

Морские ворота в Абхазию позволят разгрузить другие пункты пропуска и сделать пересечение границы более быстрым и удобным.

Напоминаем о необходимости соблюдения правил перемещения товаров через таможенную границу и рекомендуем заранее ознакомиться с правилами на информационных стендах в пункте пропуска или на сайте ФТС России.