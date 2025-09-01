 

БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ НАРОД ПМР С 35-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Новости Понедельник, 01 сентября 2025 20:03
БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ НАРОД ПМР С 35-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Сухум. 1 сентября 2025. Абхазия-Информ. Приднестровская Молдавская Республика отмечает 35-летие со дня своего образования. В Тирасполе по этому случаю состоялось торжественное заседание, на котором было зачитано послание президента Абхазии Бадры Гунба.

В поздравительном адресе говорится:

«Уважаемый Вадим Николаевич, дорогие граждане Приднестровской Молдавской Республики!

От имени народа и руководства Республики Абхазия, а также от себя лично, сердечно поздравляю Вас и весь народ Приднестровской Молдавской Республики с 35-й годовщиной со дня образования Республики!

Эта знаменательная дата символизирует мужество, стойкость и решимость приднестровского народа в борьбе за право на самоопределение и свободное развитие. Истории наших республик во многом схожи и нас объединяет общая судьба, общие ценности и стремление к миру и независимости.

Уверен, что основанные на принципах дружбы и взаимного уважения отношения между Абхазией и Приднестровьем будут и впредь успешно развиваться и укрепляться на благо наших народов.

В этот праздничный день от всей души желаю Вам, уважаемый Вадим Николаевич, крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а братскому народу Приднестровья мира, благополучия и процветания».

