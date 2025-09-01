 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЯМЫХ АВИАРЕЙСОВ ПЕРМЬ – СУХУМ В ЭТОМ ГОДУ НЕ БУДЕТ

Новости Понедельник, 01 сентября 2025 12:36
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЯМЫХ АВИАРЕЙСОВ ПЕРМЬ – СУХУМ В ЭТОМ ГОДУ НЕ БУДЕТ

Сухум. 1 сентября 2025. Абхазия-Информ. Краевые власти пока не смогли найти авиаперевозчика для открытия авиасообщения между регионом и Абхазией. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь» со ссылкой на краевой минтранс. Перевозчики, с которыми велись переговоры, не смогли выделить самолеты для обслуживания маршрута Пермь – Сухум. В 2025 году рейсов по этому направлению не будет.

«В настоящее время авиакомпании формируют расписание на 2026 год. Переговоры с ними продолжаются. После готовности расписаний станет понятно, есть ли потенциальный перевозчик для выполнения этого маршрута», – пояснили в краевом минтрансе.

В мае 2025 года краевые власти заявили о готовности субсидировать из регионального бюджета прямые авиарейсы из Перми в Сухум.

«Этот вопрос обсуждался совместно с министерством транспорта Российской Федерации с такими авиаперевозчиками, как «ЮВТ Аэро», «Сибирь», «Икар», «Азимут», Nordwind Airlines, и рядом других. Пока технической возможности выделить борта для данных рейсов у авиакомпаний нет», – поясняли тогда в краевом минтрансе.

Аэропорт столицы Абхазии не обслуживал пассажирские рейсы с 1993 года, после грузино-абхазского вооруженного конфликта. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение о государственно – частном партнерстве с российской компанией «Инфраструктурное развитие», которая занималась реконструкцией воздушной гавани.

Первый регулярный рейс из Москвы в восстановленный аэропорт Сухума был совершен 1 мая 2025 года.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 01 сентября 2025 12:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ БУДУТ УЧИТЬСЯ ОКОЛО 29 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.