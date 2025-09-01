ПРЯМЫХ АВИАРЕЙСОВ ПЕРМЬ – СУХУМ В ЭТОМ ГОДУ НЕ БУДЕТ

Сухум. 1 сентября 2025. Абхазия-Информ . Краевые власти пока не смогли найти авиаперевозчика для открытия авиасообщения между регионом и Абхазией. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь» со ссылкой на краевой минтранс. Перевозчики, с которыми велись переговоры, не смогли выделить самолеты для обслуживания маршрута Пермь – Сухум. В 2025 году рейсов по этому направлению не будет.

«В настоящее время авиакомпании формируют расписание на 2026 год. Переговоры с ними продолжаются. После готовности расписаний станет понятно, есть ли потенциальный перевозчик для выполнения этого маршрута», – пояснили в краевом минтрансе.

В мае 2025 года краевые власти заявили о готовности субсидировать из регионального бюджета прямые авиарейсы из Перми в Сухум.

«Этот вопрос обсуждался совместно с министерством транспорта Российской Федерации с такими авиаперевозчиками, как «ЮВТ Аэро», «Сибирь», «Икар», «Азимут», Nordwind Airlines, и рядом других. Пока технической возможности выделить борта для данных рейсов у авиакомпаний нет», – поясняли тогда в краевом минтрансе.

Аэропорт столицы Абхазии не обслуживал пассажирские рейсы с 1993 года, после грузино-абхазского вооруженного конфликта. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение о государственно – частном партнерстве с российской компанией «Инфраструктурное развитие», которая занималась реконструкцией воздушной гавани.

Первый регулярный рейс из Москвы в восстановленный аэропорт Сухума был совершен 1 мая 2025 года.