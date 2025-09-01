В ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ БУДУТ УЧИТЬСЯ ОКОЛО 29 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ

Сухум. 1 сентября 2025. Абхазия-Информ. В новом учебном году в 152 школах республики будут учиться около 29 тысяч детей. Более 3,9 тысячи педагогов обеспечат образовательный процесс.

В 2024 году в школы пошло примерно такое же количество учащихся.