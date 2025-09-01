 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ БУДУТ УЧИТЬСЯ ОКОЛО 29 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ

Новости Понедельник, 01 сентября 2025 11:41
Оцените материал
(0 голосов)
В ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ БУДУТ УЧИТЬСЯ ОКОЛО 29 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ

Сухум. 1 сентября 2025. Абхазия-Информ. В новом учебном году в 152 школах республики будут учиться около 29 тысяч детей. Более 3,9 тысячи педагогов обеспечат образовательный процесс.

В 2024 году в школы пошло примерно такое же количество учащихся.

В этом году школы примут более 2 тысяч первоклассников, это чуть меньше, чем в 2024.

Больше всего учеников примут школы Сухума – 717 человек.

Сухумский район – 33;

Гудаутский – 402;

Гагрский – 423;

Ткуарчалский – 115;

Галский – 187;

Очамчырский – 178;

Гулрыпшский – 173.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 01 сентября 2025 11:44

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.