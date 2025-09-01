В ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ БУДУТ УЧИТЬСЯ ОКОЛО 29 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ
Новости Понедельник, 01 сентября 2025 11:41
Сухум. 1 сентября 2025. Абхазия-Информ. В новом учебном году в 152 школах республики будут учиться около 29 тысяч детей. Более 3,9 тысячи педагогов обеспечат образовательный процесс.
В 2024 году в школы пошло примерно такое же количество учащихся.
В этом году школы примут более 2 тысяч первоклассников, это чуть меньше, чем в 2024.
Больше всего учеников примут школы Сухума – 717 человек.
Сухумский район – 33;
Гудаутский – 402;
Гагрский – 423;
Ткуарчалский – 115;
Галский – 187;
Очамчырский – 178;
Гулрыпшский – 173.