ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ

Сухум. 1 сентября 2025. Абхазия-Информ . Жителю г. Сухум Когония Саиду Жоржовичу, 1993г.р. вменяется преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РА. Последний, находясь по ул. Гулия, у центрального рынка, похитил денежные средства из автомобиля потерпевшего, при этом был застигнут на месте преступления. На требование вернуть чужое имущество, подозреваемый повел себя агрессивно и, выражаясь нецензурной бранью, скрылся в неизвестном направлении.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан в с. Кутол сотрудниками уголовного розыска столичного УВД совместно с коллегами Очамчырского райотдела.

По данному факту следственным отделом УВД по г. Сухум возбуждено уголовное дело.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий при осмотре территории домовладения в с. Кутол, где скрывался и был задержан Саид Когония, сотрудники уголовного розыска УВД по г. Сухум и отдела внутренних дел по Очамчырскому району обнаружили насаждения растений со специфическим запахом, предположительно запрещенных к возделыванию на территории Республики Абхазия наркосодержащих растений конопли. 37 корней сотрудники милиции изъяли из почвы в присутствии хозяина дома и двух граждан, приглашенных в качестве понятых, и опечатали для последующей экспертизы.

Во время проведения оперативных мероприятий во двор дома вошел сын домовладельца Когония Алхас, проживающий там же, который, имея при себе ручную гранату, угрожал присутствующим применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с целью воспрепятствования законным действиям сотрудников милиции.

Во избежание жертв сотрудники уголовного розыска покинули территорию домовладения Когония. После чего, имея умысел на сокрытия следов вещественных доказательств, Алхас Когония совершил поджог служебных документов и изъятых корней растений, и с места преступления скрылся.

По признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 320 и ч. 1 ст. 217 УК РА в отношении Когония Алхаса Андреевича, 1983 г.р., прокуратурой Очамчырского района возбуждено уголовное дело. В ходе следственно-оперативных мероприятий подозреваемый сдался правоохранительным органам. При личном досмотре задержанный добровольно выдал ручную оборонительную гранату Ф-1 с запалом. Алхас Когония санкционирован к содержанию под стражей. Расследование продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД.