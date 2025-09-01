 

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ СРЕДНЮЮ ШКОЛУ № 5 В НОВОМ РАЙОНЕ

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ СРЕДНЮЮ ШКОЛУ № 5 В НОВОМ РАЙОНЕ

Сухум. 1 сентября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил столичную среднюю школу № 5 в Новом районе, которую сам окончил. Глава государства поздравил преподавателей, школьников и их родителей с началом нового учебного года.

1 сентября здесь традиционно отметили торжественной линейкой, с танцами, песнями и стихами.

По поручению президента Министерство просвещения впервые к новому учебному году подготовило подарки для всех первоклассников страны. Это портфели, в которых содержатся все необходимые принадлежности для ученика, который пойдёт в 1 класс.

Затем Бадра Гунба принял участие в церемонии открытия многофункциональной спортивной площадки на территории 5-й средней школы.

Президент отметил важность открытия по всей Абхазии таких спортивных площадок, где молодежь может проводить время и заниматься спортом.

«Такие проекты имеют большое значение для развития спорта в стране и являются важной частью поддержки молодежи», – сказал Бадра Гунба.

Президент поблагодарил российских коллег и друзей за оказание помощи в строительстве спортивных объектов.

