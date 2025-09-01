 

ПРОВЕРИЛИ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

ПРОВЕРИЛИ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Сухум. 1 сентября 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору Абхазии во главе с председателем Нарсоу Сангулия провели плановую проверку в Рицинском заповеднике.

В ходе инспекции специалисты потребительского надзора, и инспектора из разных сфер на месте проверили процесс приготовления, техническую безопасность, а также наличие разрешительной документации на объектах общепита.

В частности, это были «Сыроварня», «Винный двор» «Хуапская долина» на третьем км Бзыбского ущелья.

Инспекторы также посетили недавно выведенный в эксплуатацию ресторан «Адзиас».

На каждом объекте специалисты провели отбор проб, результаты которых будут известны в ближайшее время.

541578298_746953824902975_4419281241233113430_n.jpg

По итогам рейдовых мероприятий председатель Госстандарта Нарсоу Сангулия констатировал, что защита прав потребителей одна из важнейших задач, определяющая качество жизни граждан.

Он настоятельно рекомендовал перед открытием предприятия, либо перед началом производства обращаться в орган по сертификации Госстандарта. Также, помимо обязательной сертификации производителю окажут консультационные услуги.

Кроме того, предприниматель сможет получить технические документации от технологов.

«Эта рекомендация должна носить обязательный характер, так как большинство предприятий не соответствуют требованиям, которые установлены в нашем законодательстве», – подчеркнул Сангулия.

Он проинформировал, что сотрудники Госстандарта систематически выезжают с инспекцией в города и районы республики.

«Это безусловно дает результат. Хочу отметить положительные тенденции. Люди уже понимают, что без соответствующих разрешительных документов нельзя заниматься торговлей», – сказал Сангулия, отметив при этом, что за год Госстандарт физически не может охватить все объекты на территории Абхазии. «Этим пользуются недобросовестные предприниматели. Мы – курортная, туристическая страна. К нам любят ездить туристы. И мы не имеем права предлагать им некачественный товар», – подчеркнул он.

По словам Нарсоу Сангулия, подобные инспекционные рейды Госстандарта будут и дальше работать в этом направлении.

