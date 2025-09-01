 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА С 1-М СЕНТЯБРЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА С 1-М СЕНТЯБРЯ

Сухум. 1 сентября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба поздравил жителей Абхазии с началом учебного года. В поздравлении отмечается:

«Дорогие школьники, уважаемые учителя и родители!

1 сентября тысячи школьников нашей страны возобновляют учебу, а для многих впервые открывается дорога к большим знаниям. Этот день станет стартом для новых свершений и открытий. Для кого-то это - продолжение увлекательного путешествия в мир знаний, а для первоклашек – лишь первая ступенька на этом пути, встреча с первой учительницей, имя которой они будут помнить всю свою жизнь.

Именно в школе закладываются жизненные ценности, дети обретают не только знания, но и друзей, готовятся к взрослой жизни. Здесь формируется еще одна семья, реализуется наша общая цель - формирование высокообразованных и успешных поколений абхазского общества.

Пусть каждый урок будет для вас интересным познанием науки, культуры и искусства. Не бойтесь задавать вопросы, искать ответы и раскрывать свои таланты. Помните, что именно ваши знания и навыки станут фундаментом вашего будущего.

Наши учителя заслуживают особую благодарность – за любовь и преданность высокому званию педагога, за усердие, с которым они ведут детей к новым горизонтам, раскрывая их потенциал и помогая найти свой путь в жизни.

Желаю вам, дорогие преподаватели и воспитатели, успехов в исключительно благородном деле, здоровья и благополучия, а ученикам - реализации своих способностей и достижения больших жизненных высот.

Всем родителям хочу пожелать терпения и поддержки своих детей на этом важном жизненном этапе. Ваша вера в них, ваша любовь и забота – это самые главные составляющие успеха.

С новым учебным годом!»

