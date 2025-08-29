УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ ПОСОЛ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ В АБХАЗИИ ОЛЕГ БОЦИЕВ

Сухум. 29 августа 2025. Абхазия-Информ . Из жизни ушёл Олег Боциев, абхазский и осетинский государственный деятель, дипломат, бессменный чрезвычайный и полномочный посол Республики Южная Осетия в Республике Абхазия.

Он всегда отличался высочайшим профессионализмом, преданностью интересам государства, опытом, благодаря которым внес колоссальный вклад в развитие двусторонних отношений между братскими народа Абхазии и Южной Осетии.

Олег Ильич Боциев родился 26 марта 1954 года в городе Ткварчал Абхазской АССР. В 1976 году он окончил Харьковский государственный университет.

В течение своей карьеры он занимал различные должности в Абхазии. С 2007 по 2013 год исполнял обязанности советника-посланника Южной Осетии в Абхазии, после чего был назначен на должность посла.

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.