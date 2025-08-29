 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АБХАЗСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ ПРОВЕЛИ ОТКРЫТУЮ ТРЕНИРОВКУ НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО»

Новости Пятница, 29 августа 2025 10:39
АБХАЗСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ ПРОВЕЛИ ОТКРЫТУЮ ТРЕНИРОВКУ НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО»

Сухум. 29 августа 2025. Абхазия-Информ. Футбольный клуб «Апсны» провел открытую тренировку на стадионе «Динамо». Абхазские спортсмены находятся в приподнятом настроении, несмотря на серьезные и интенсивные нагрузки: перед матчем с «Чертаново» они активно отрабатывают технику, проводят физическую и тактическую подготовку.

Ранее в тренерском штабе заявляли, что тренировки идут по плану, и команда намерена показать достойную игру.

Дебют «Апсны» в Медиалиге пройдет 30 августа. В 2023 году абхазские спортсмены уже играли с медийными командами из России – с ФК «10» и «Амкалом». Первый матч закончился ничьей, во втором победу со счетом 3:0 одержала «Апсны».

