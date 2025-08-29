АБХАЗСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ ПРОВЕЛИ ОТКРЫТУЮ ТРЕНИРОВКУ НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО»

Сухум. 29 августа 2025. Абхазия-Информ . Футбольный клуб «Апсны» провел открытую тренировку на стадионе «Динамо». Абхазские спортсмены находятся в приподнятом настроении, несмотря на серьезные и интенсивные нагрузки: перед матчем с «Чертаново» они активно отрабатывают технику, проводят физическую и тактическую подготовку.

Ранее в тренерском штабе заявляли, что тренировки идут по плану, и команда намерена показать достойную игру.

Дебют «Апсны» в Медиалиге пройдет 30 августа. В 2023 году абхазские спортсмены уже играли с медийными командами из России – с ФК «10» и «Амкалом». Первый матч закончился ничьей, во втором победу со счетом 3:0 одержала «Апсны».