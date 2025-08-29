 

МОРЕ СНОВА СОЕДИНЯЕТ СОЧИ И СУХУМ

Новости Пятница, 29 августа 2025 10:36
МОРЕ СНОВА СОЕДИНЯЕТ СОЧИ И СУХУМ

Сухум. 29 августа 2025. Абхазия-Информ. С 30 августа начинается регулярное морское сообщение между Россией и Абхазией. Теплоход «Комета» отправляется из Сочи в 8:30, а уже в 12:50 прибывает в Сухум – быстро, удобно и без границ.

Цена билета – 1000 рублей в одну сторону. Обратный билет – 2000 рублей, дети до 2 лет путешествуют бесплатно.

Продажа билетов уже открыта на ticket.kometasochi.ru – путешествуйте по Чёрному морю с комфортом и выгодой.

