МОРЕ СНОВА СОЕДИНЯЕТ СОЧИ И СУХУМ

Сухум. 29 августа 2025. Абхазия-Информ. С 30 августа начинается регулярное морское сообщение между Россией и Абхазией. Теплоход «Комета» отправляется из Сочи в 8:30, а уже в 12:50 прибывает в Сухум – быстро, удобно и без границ.