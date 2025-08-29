АБХАЗСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОБЫВАЛИ В РОЛИ СТУДЕНТОВ НА «УНИВЕРСИТЕТСКИХ СМЕНАХ»

Сухум. 29 августа 2025. Абхазия-Информ. Абхазские школьники от 14 до 17 лет побывали в роли студентов на «Университетских сменах» в Москве и Санкт-Петербурге с 18 по 28 августа. Они узнали, как учатся в вузах, посетили интересные лекции о профессиях и даже попробовали себя в проектной работе.