АБХАЗСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОБЫВАЛИ В РОЛИ СТУДЕНТОВ НА «УНИВЕРСИТЕТСКИХ СМЕНАХ»
Сухум. 29 августа 2025. Абхазия-Информ. Абхазские школьники от 14 до 17 лет побывали в роли студентов на «Университетских сменах» в Москве и Санкт-Петербурге с 18 по 28 августа. Они узнали, как учатся в вузах, посетили интересные лекции о профессиях и даже попробовали себя в проектной работе.
38 ребят из Абхазии отправились в Санкт-Петербургский лесотехнический университет, а 33 – в РГУТИС в Москве.
Кроме учебы, школьников ждали культурные мероприятия, спортивные игры и знакомство с российскими обычаями.
Организаторами стали министерства образования России и Абхазии, а также «Движение первых» при поддержке Росмолодежи.