 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОБЫВАЛИ В РОЛИ СТУДЕНТОВ НА «УНИВЕРСИТЕТСКИХ СМЕНАХ»

Новости Пятница, 29 августа 2025 10:25
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОБЫВАЛИ В РОЛИ СТУДЕНТОВ НА «УНИВЕРСИТЕТСКИХ СМЕНАХ»

Сухум. 29 августа 2025. Абхазия-Информ. Абхазские школьники от 14 до 17 лет побывали в роли студентов на «Университетских сменах» в Москве и Санкт-Петербурге с 18 по 28 августа. Они узнали, как учатся в вузах, посетили интересные лекции о профессиях и даже попробовали себя в проектной работе.

38 ребят из Абхазии отправились в Санкт-Петербургский лесотехнический университет, а 33 – в РГУТИС в Москве.

Кроме учебы, школьников ждали культурные мероприятия, спортивные игры и знакомство с российскими обычаями.

Организаторами стали министерства образования России и Абхазии, а также «Движение первых» при поддержке Росмолодежи.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 29 августа 2025 10:35

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ НАНХУА МОРЕ СНОВА СОЕДИНЯЕТ СОЧИ И СУХУМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.