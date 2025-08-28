В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ НАНХУА

Сухум. 28 августа 2025. Абхазия-Информ . Сегодня во всех православных храмах Абхазии проходят богослужения в честь одного из главных православных праздников – Успения Пресвятой Богородицы. На абхазском языке этот день называется Нанхуа (абх. Нанҳәа). В праздник Нанхуа в принято почитать память умерших.

Христиане знают, что на земле существуют четыре удела Божьей Матери. Одним из них является Абхазия. Абхазы особо почитают Мать – Анпсха.

Некоторые традиции этого дня:

Глава семьи должен встать с утра пораньше и обратиться к Богу с молитвой о благословении.

Женщина начинает день с приготовления национальной еды, которая будет подана к столу. На стол кладут плоды сезонного урожая: мёд, инжир, дыню, кукурузу и орех.

На накрытом столе стоит зажжённая свеча, и, пока она горит, считается, что в доме присутствуют души умерших родственников.

После того как накроют стол, хозяева открывают двери. Пока горит свеча, никто не должен разговаривать и выходить из комнаты.

Когда свеча тухнет, члены семьи могут начать есть, хозяин поднимает бокал молодого вина и просит у Бога, чтобы весь следующий урожай был использован только по хорошему поводу.

***

Самые большие и самые значительные храмы Абхазии посвящались Богородице. Всемирно известная святыня – храм в Лдзаа, близ Пицунды (Анан Лдзааных) посвящен Пресвятой Богородице.

С чудом пицундской иконы Богородицы исторически связана знаменитая победа 737 года над арабами под стенами Анакопии, когда Абхазия навсегда отстояла свою независимость в то время, когда соседние с Абхазией страны – Грузия и Хазарский каганат – потерпели от них поражения, закончившиеся для хазар временным принятием ислама, а для Грузии – еще и многовековым включением в состав халифата.

В память об Анакопийском чуде в древней Анакопии – современном Новом Афоне – братия русского староафонского Пантелеймонова монастыря (Русикон) выстроила в 19 веке Новоафонский монастырь, крупнейший в сегодняшней Абхазии, принеся с собой из старого Афона список чудотворной Иверской иконы с надвратной церкви староафонского монастыря Ивирон.

На средневековых картах на месте нынешнего села Алахадзы (между Пицундой и Гагрой) показано место, которое называется Санта-София. Это означает, что и здесь был храм, посвященный Богоматери.

В Лыхны (Гудоутский район), который является историческим центром абхазской культуры, каждая семья почитает Анан-Лыхных – Храм Лыхненской Богоматери, построенный в 1066 году.

В Абхазии христианство удивительно переплелось с более древними языческими традициями. Христианскими святынями стали и языческие святилища. Например, с именем Богородицы связано и самое известное святилище в Абхазии – Дыдрыпщь-ныха. Немного не доходя до вершины горы, лежит большой камень под дубом, с вырезанным на нем Образом Божьей Матери.

Носит Ее имя и самый старый храм Абхазии – собор в селе Мыку (10 век).