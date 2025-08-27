ПОГОДА АБХАЗИИ ГОТОВИТ СЮРПРИЗЫ ТУРИСТАМ

Сухум. 27 августа 2025. Абхазия-Информ . Погода в Абхазии готовит не самые приятные сюрпризы туристам, собравшимся туда с 1 сентября. В начале осени погода в Абхазии начнёт меняться, однако летнее тепло никуда не денется.

Со 2 сентября ясные солнечные дни постепенно будут сменяться переменной облачностью и непродолжительными дождями. При этом, по прогнозам синоптиков, с которыми ознакомился корреспондент Турпром, температура воздуха останется довольно комфортной, удерживаясь на отметке около +27 градусов.

Вода в море также сохранит своё летнее тепло, оставаясь на уровне +27 градусов. Так что любители могут купаться и под дождём, тем более что затяжными дожди не обещают.

Прогнозы обещают переменную облачность, и дожди, как правило, не будут идти целыми днями, позволяя насладиться отдыхом на побережье и прогулками по живописным местам Абхазии.