ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ СОФУ АГУМАА С ЮБИЛЕЕМ

Сухум. 27 августа 2025. Абхазия-Информ . В Абхазском драмтеатре прошёл юбилейный вечер, посвящённый 85-летию народной артистки Абхазии Софы Агумаа и 10-летию созданного ею Абхазского государственного молодежного театра. В торжественном мероприятии принял участие президент Абхазии Бадра Гунба.

Он поздравил Софу Агумаа и отметил её значительный вклад в развитие искусства и культуры.

«Ваш талант и многолетняя преданность сцене вдохновили множество поколений. Желаю вам крепкого здоровья и вечной любви зрителей. Уверен, ваше творчество будет и дальше радовать, и восхищать зрителей», – сказал президент.

Глава государства поздравил с юбилеем Абхазский государственный молодежный театр и пожелал его коллективу творческих успехов.

Сегодня же указом президента за заслуги в педагогической и научной деятельности, а также за значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, Софе Агумаа присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия».