ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ СОФУ АГУМАА С ЮБИЛЕЕМ
Сухум. 27 августа 2025. Абхазия-Информ. В Абхазском драмтеатре прошёл юбилейный вечер, посвящённый 85-летию народной артистки Абхазии Софы Агумаа и 10-летию созданного ею Абхазского государственного молодежного театра. В торжественном мероприятии принял участие президент Абхазии Бадра Гунба.
Он поздравил Софу Агумаа и отметил её значительный вклад в развитие искусства и культуры.
«Ваш талант и многолетняя преданность сцене вдохновили множество поколений. Желаю вам крепкого здоровья и вечной любви зрителей. Уверен, ваше творчество будет и дальше радовать, и восхищать зрителей», – сказал президент.
Глава государства поздравил с юбилеем Абхазский государственный молодежный театр и пожелал его коллективу творческих успехов.
Сегодня же указом президента за заслуги в педагогической и научной деятельности, а также за значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, Софе Агумаа присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия».
Последнее от Super User
- ПОГОДА АБХАЗИИ ГОТОВИТ СЮРПРИЗЫ ТУРИСТАМ
- ЛЮДИ, ПОЛУЧАВШИЕ ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ И МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В РФ, НЕ СПЕШАТ ПОДАВАТЬ ПИСЬМЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
- КОММЕРЧЕСКИЙ ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ И В СЕНТЯБРЕ
- ТИМУР АГРБА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ВЪЕЗДЕ В СУХУМ
- НАЗНАЧЕНЫ ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ