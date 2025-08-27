 

ЛЮДИ, ПОЛУЧАВШИЕ ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ И МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В РФ, НЕ СПЕШАТ ПОДАВАТЬ ПИСЬМЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Новости Среда, 27 августа 2025 21:01
ЛЮДИ, ПОЛУЧАВШИЕ ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ И МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В РФ, НЕ СПЕШАТ ПОДАВАТЬ ПИСЬМЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Сухум. 27 августа 2025. Абхазия-Информ. Около 200 граждан Абхазии, имеющих также российское гражданство и получающих детские пособия и материнский капитал в РФ, обратились за правовой помощью в специально созданную рабочую группу. Об этом министр соцобеспечения Руслан Аджба сообщил на совещании с президентом Бадрой Гунба.

По данным ведомства, более тысячи человек столкнулись с подобной проблемой, однако количество обращений пока невелико.

«Люди звонят, интересуются, но не спешат подавать письменные заявления», –пояснил министр.

Президент поручил активизировать информационную работу в этом направлении, подчеркнув необходимость сбора полной информации для поиска решения проблемы совместно с российскими коллегами.

