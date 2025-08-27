КОММЕРЧЕСКИЙ ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ И В СЕНТЯБРЕ

Сухум. 27 августа 2025. Абхазия-Информ . Коммерческий переток электроэнергии из России в Абхазию начался 1 августа, сообщил в эфире радио Sputnik гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия. По его словам, поставки будут продолжаться и в сентябре.

«Решение было принято президентом Бадрой Гунба. Это необходимо для сохранения водных ресурсов ИнгурГЭС. Электроэнергия поступает по линии Гячрипш», – отметил Джинджолия.

Переток осуществляется в рабочие дни с 21:00 до 07:00, а в выходные – круглосуточно.

Электроснабжение получают пять подстанций в Гагрском районе. Суммарная стоимость до конца года составит около 650 миллионов рублей. Уже оплачено 60 млн рублей за август и 55 – за сентябрь.