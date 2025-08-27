ТИМУР АГРБА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ВЪЕЗДЕ В СУХУМ

Сухум. 27 августа 2025. Абхазия-Информ . Администрация Сухума запланировала ряд крупных работ по благоустройству въезда в столицу с западной стороны. Уже заменено 120 метров полотна и уложено 380 квадратных метров брусчатки.

Также облицевали бордюр, который предварительно нарастили немного в высоту для безопасности, чтобы при интенсивном движении транспорт при аварийных маневрах на дороге не попадал в пешеходную зону.

Планируется продолжить работы по благоустройству тротуаров в сторону города до поворота на Старый поселок. Мэрия запланировала и замену фонарных столбов на въезде в город.

Кроме того, проведут озеленение участка – вместо железной ограды красивыми живыми насаждениями оградят тротуарные зоны.

В следующем году планируют реконструировать площадку на въезде – архитектор уже работает над проектом.

Профильные службы администрации решают и вопрос с заторами на участке дороги на выезде из города в районе Республиканской больницы.

«Решение ограничить доступ водителей и пассажиров транспортных средств, которые выходят из машин, оставляя машины на проезжей части, чтобы пройти к торговым объектам, в ближайший месяц будет реализовано. Мы уверены, что эта мера снизит заторы на этом участке автомобильной дороги», – сказал мэр Тимур Агрба.

Об этом сообщает сайт столицы.