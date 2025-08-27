 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ТИМУР АГРБА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ВЪЕЗДЕ В СУХУМ

Новости Среда, 27 августа 2025 20:48
ТИМУР АГРБА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ВЪЕЗДЕ В СУХУМ

Сухум. 27 августа 2025. Абхазия-Информ. Администрация Сухума запланировала ряд крупных работ по благоустройству въезда в столицу с западной стороны. Уже заменено 120 метров полотна и уложено 380 квадратных метров брусчатки.

Также облицевали бордюр, который предварительно нарастили немного в высоту для безопасности, чтобы при интенсивном движении транспорт при аварийных маневрах на дороге не попадал в пешеходную зону.

Планируется продолжить работы по благоустройству тротуаров в сторону города до поворота на Старый поселок. Мэрия запланировала и замену фонарных столбов на въезде в город.

Кроме того, проведут озеленение участка – вместо железной ограды красивыми живыми насаждениями оградят тротуарные зоны.

В следующем году планируют реконструировать площадку на въезде – архитектор уже работает над проектом.

Профильные службы администрации решают и вопрос с заторами на участке дороги на выезде из города в районе Республиканской больницы.

«Решение ограничить доступ водителей и пассажиров транспортных средств, которые выходят из машин, оставляя машины на проезжей части, чтобы пройти к торговым объектам, в ближайший месяц будет реализовано. Мы уверены, что эта мера снизит заторы на этом участке автомобильной дороги», – сказал мэр Тимур Агрба.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 27 августа 2025 20:54

